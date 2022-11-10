Ä°ÅŸÃ§iler aÄŸaÃ§lardan dÃ¶kÃ¼len yapraklarla Minnetle anÄ±yoruz yazdÄ±: Her 10 KasÄ±m bize bir yaprak dÃ¶kÃ¼mÃ¼

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EskiÅŸehir'de Masal Åžatosu ve Korsan gemisinin de bulunduÄŸu Bilim KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat ParkÄ±, sonbaharda kavak aÄŸaÃ§larÄ±ndan dÃ¶kÃ¼len yapraklarla gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturdu. EskiÅŸehir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Park ve BahÃ§eler Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler, topladÄ±klarÄ± aÄŸaÃ§lardan dÃ¶kÃ¼len yapraklarla TÃ¼rkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼ andÄ±.

Ä°ÅŸÃ§iler, yapraklarla 'Minnetle anÄ±yoruz' yazdÄ±. YaklaÅŸÄ±k 2 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸma sonrasÄ± yapraklarÄ±n Ã¼zerine AtatÃ¼rk'Ã¼n fotoÄŸrafÄ±nÄ± koyup, yazÄ±nÄ±n altÄ±na kalp ÅŸekli yapan iÅŸÃ§iler daha sonra Ã§evresine dizilerek hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.

Ä°ÅŸÃ§ilerden HÃ¼seyin TaniÅŸ, "Her 10 KasÄ±m bize bir yaprak dÃ¶kÃ¼mÃ¼. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla beraber bu yaprak dÃ¶kÃ¼mÃ¼nde de 'Minnetle anÄ±yoruz' ÅŸeklinde bir yazÄ± yazarak Ata'mÄ±zÄ± anmak istedik" diye konuÅŸtu.

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DÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶ncesi bÃ¶lgeye fotoÄŸraf Ã§ektirmeye gelen damat HÃ¼seyin DemirtaÅŸ, "Bu mutlu gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde bÃ¶yle bir ÅŸeye tanÄ±k olmak bizim iÃ§in de bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸerefti. Belediye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na teÅŸekkÃ¼r ediyoruz. Sizin aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla da AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ saygÄ±yla, minnetle anÄ±yoruz" derken, gelin Buket KÄ±r DemirtaÅŸ ise "Ã‡ok onur verici bir duygu. Bu ana tanÄ±klÄ±k ettiÄŸimiz iÃ§in Ã§ok mutlu olduk" ifadelerini kullandÄ±.

Seyitgazi Belediyesi personelleri ise ilÃ§e merkezinde aÄŸaÃ§lardan dÃ¼ÅŸen yapraklarÄ± Ã§uvallara koyup, Cumhuriyet MeydanÄ±'na getirdi. Belediye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± daha sonra yapraklarla 'Atam izindeyiz' yazdÄ±.Â

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