İşçi, yazar, sinemacı...

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Sırrı Süreyya Önder, 1962’de Adıyaman’da, kendi ifadesiyle kentteki birkaç sosyalist aileden birinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Türkmen baba Ziya ve Zeliha çiftinin 5 çocuğundan biriydi. Sekiz yaşındayken kaybettiği babası, TİP Adıyaman örgütünün kurucularındandı. Ailesine destek için genç yaşta fotoğrafçı çıraklığı, sıtmayla mücadele teşkilatında mevsimlik işçilik ve lastik tamirciliği gibi işler yaptı.

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ÖMRÜNÜN 10 YILI HAPİSTE: 1978 yılında Adıyaman Lisesi’nde öğrenciyken ilk kez tutuklandı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazandı. 12 Eylül 1980 darbesinde 18 yaşındaydı. Ertesi yıl siyasi çalışmalarından dolayı tutuklanarak Mamak Cezaevi’ne gönderildi. 7 yıl hapis yattı. Cezaevi yıllarında açlık grevi gibi protestolara katılırken yazmaya da devam etti.

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İĞNE FOBİSİ: Açlık grevinin bitirildiği gün yatağının başında enjektör tutan bir jandarma görünce, “Açlık grevini bitirmiyorum” dedi. İğne fobisi nedeniyle eylemini iki gün daha uzattı ve sonrasında zorunlu müdahale yapıldı.

2013-2015 arasında çözüm sürecinde rol almasının ardından yargılandığı dönemle birlikte ömrünün 10 yılını cezaevinde geçirdi.

ŞOFÖRLÜKTEN YÖNETMENLİĞE: Cezaevinden çıktıktan sonra İstanbul’da kamyon şoförlüğü dahil çeşitli işlerde çalıştı. Kariyeri boyunca sinema, medya ve siyaset alanlarında önemli çalışmalara imza attı. 2003’te Yılmaz Güney’in Duvar filmini izledikten sonra Barış Pirhasan’ın senaryo atölyesine katılmasıyla sinema kariyeri başladı. İlk yönetmenlik deneyimi, senaryosunu yazdığı ve yönettiği Beynelmilel (2006) filmiydi.

Siyasi kariyeri 2011 seçimiyle başladı. HDP’nin işbirliği yaptığı sol bileşenlerin temsilcisi olarak İstanbul milletvekili seçildi. Halen DEM Parti’den İstanbul Milletvekili.

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SÜREÇLERİN UZLAŞMACI İSMİ

2013-2015 arasında “Çözüm Süreci” olarak adlandırılan dönemin en önemli isimlerdendi. Terör örgütü PKK’nın elebaşı Öcalan ile İmralı Cezaevi’nde görüşen ve mesajları Kandil’e taşıyan heyette yer aldı. MHP Lideri Bahçeli’nin 1 Ekim 2024’te attığı adımla başlayan diyalog sürecinin de önde gelen isimlerinden oldu. İmralı Heyeti’yle Ada’da ve Irak’ta temaslarda bulundu.

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TBMM KÜRSÜSÜNDE MİZAH

- Yönettiği Meclis oturumlarından bazı notlar:

- Üzülmeyin benim hukuk tahsilim alaylı.

- Kamboçya Senato Başkanı Genel Kurulumuzu teşrif etmişlerdir. Ekselansları “Çombri su”. Bilinmeyen bir dil olmasın Kmer’ce hepimizin adına “Hoşgeldiniz” dedim.

- Stadyuma çevirdiniz iyice burayı ya! Hepinizin içinden ergen çıktı.

- Tam ortalık Kel Ali’nin bağına dönüyor.