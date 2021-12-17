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İşçi servisi üst geçit inşaatına düştü: 5 yaralı

#İşçi Servisi#Kaza#Bursa
İşçi servisi üst geçit inşaatına düştü: 5 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde otomotiv yan sanayi fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak üst geçit inşaatına düştü. Kazada sürücü Hasan Bilgin ile araçtaki 4 işçi yaralandı.

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Gemlik'teki bir otomotiv yan sanayi fabrikasında çalışan işçileri taşıyan 16 S 7162 plakalı minibüs, sağanak yağış nedeniyle sürücü Hasan Bilgin'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Kayan minibüs, metrelerce savrularak yapımı devam eden üst geçit inşaatına düştü.

İşçi servisi üst geçit inşaatına düştü: 5 yaralı

Toprak yola giren araç, üst geçidin beton ayağına çarptı. Kazada sürücü Hasan Bilgin ile araçtaki 4 işçi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri başka bir kaza ihtimaline karşı yolda önlem alırken, sağlık ekipleri de yaralıları ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#İşçi Servisi#Kaza#Bursa

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