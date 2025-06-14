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İşçi servisi TIR’a çarptı: 5’i ağır, 20 yaralı

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#Trafik Kazası#Manisa#Turgutlu
İşçi servisi TIR’a çarptı: 5’i ağır, 20 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 08:31

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, işçi servis minibüsünün park halindeki TIR’a arkadan çarptığı kazada 5'i ağır 20 kişi yaralandı. Ağır yaralılardan 4’ü, sağlık durumunun ciddiyeti koruduğu gerekçesiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kaza, saat 00.45 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'deki bir fabrikadan Turgutlu'ya işçi taşıyan Nurettin Kocabaş yönetimindeki 45 J 6406 plakalı minibüs, yol kenarında park halindeki 03 ADB 813 plakalı buğday yüklü TIR'a arkadan çarptı.

İşçi servisi TIR’a çarptı: 5’i ağır, 20 yaralı

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada işçi servisindeki 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Araçta sıkışan yaralılar, itfaiyecilerin müdahalesiyle çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

İşçi servisi TIR’a çarptı: 5’i ağır, 20 yaralı

Ağır yaralılardan 4’ü, sağlık durumunun ciddiyeti koruduğu gerekçesiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

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#Trafik Kazası#Manisa#Turgutlu

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