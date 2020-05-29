MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİşçi servisi taksiyle çarpıştı :16 yaralı
GeriGündem İşçi servisi taksiyle çarpıştı :16 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 29.05.2020 - 09:18,Son Güncelleme:

İşçi servisi taksiyle çarpıştı :16 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İşçi servisi taksiyle çarpıştı :16 yaralı
Abone Olgoogle-news

KARAMAN'da işçileri taşıyan midibüs, kavşakta taksiyle çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada, midibüsün sürücüsü ile 15 işçi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi'nde meydana geldi. Güldere köyündeki rüzgar enerji santraline işçi taşıyan Recep Yavuz yönetimindeki 70 FP 615 midibüs, kavşakta Ahmet Balasar yönetimindeki 70 T 0132 plakalı taksiyle çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada, midibüs sürücüsü Recep Yavuz ile araçtaki 15 işçi yaralandı.

Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle