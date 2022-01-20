İşçi servisi kazasından acı haber geldi

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Dün, sabah saatlerinde kent merkezi Millet Bulvarında meydana gelen kazada, Metehan Altunışık (24) yönetimindeki 71 S 0281 plakalı TÜPRAŞ Rafinerisine işçi taşıyan servis midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan yaklaşık 5 metre aşağıdaki tren yoluna devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelerde tedaviye alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan 2 çocuk babası Hasan Taplaktepe, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.