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İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı

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#Sincan#Temelli#Jandarma
İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 22:10

Ankara'nın Sincan ilçesinde, kamyonla çarpışan işçi servisindeki 10 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 18.30 sıralarında Sincan ilçesine bağlı Malıköy mevkisinde meydana geldi. Sincan-Temelli karayolunun Sincan istikametinde seyir halinde olan Metin Yücel (22) yönetimindeki 06 NR 137 plakalı işçi servisi minibüsü, Ankara Dökümcüler İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nden karayoluna çıkan Agah Öz'ün (59) kullandığı kamyon ile kavşakta çarpıştı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, servis minibüsünün sürücüsü ile araçtaki 9 işçi yaralanırken, kamyon sürücüsü ise yara almadı. İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla servis minibüsünden çıkarılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Kaza nedeniyle Sincan- Temelli karayolunun Sincan istikametinde trafik kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürdürülüyor. 

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#Sincan#Temelli#Jandarma

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