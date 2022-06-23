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İşçi servis midibüsü ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı

#Kırklareli#Lüleburgaz#Kaza
İşçi servis midibüsü ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 15.30 sıralarında Lüleburgaz'a bağlı Büyükkarıştıran beldesi D-100 kara yolunda meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan S.S.'nin kullandığı 39 ABV 833 plakalı midibüs, belde girişindeki kavşaktan dönüş yaptığı sırada K.V. yönetimindeki 39 ABK 540 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle midibüs yan yatarken, her 2 araçtaki 11 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Kırklareli#Lüleburgaz#Kaza

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