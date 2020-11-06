İşçi katili PKK'lı teröristler öldürüldü

Önceki gün Hakkari’nin Derecik ilçesinin Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK’lı teröristler tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. İşçilerden Selim Günüz (19) olay yerinde şehit olurken, Zeki Ölmez ile Mehmet Reşat Keskin ise ağır yaralandı. Ancak Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ölmez ile Keskin de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırıdan sonra bölgede bulunan komandolar geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Şemdinli Balkayalar bölgesindeki çatışmada önce 2, kısa bir süre sonra da 3 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen 5 teröristin de yol işçilerine saldıran PKK’lılar olduğu anlaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından, “Kahraman komandolarımız, Derecik bölgesinde yol yapım çalışması yapan ve evine ekmek götürmekten başka amacı olmayan masum işçi kardeşlerimize saldıran terörist grubu etkisiz hale getirdi” bilgisini paylaştı.