İşbirliğimiz 3. ülkelere karşı değil

Türkiye - Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi’nin 9. toplantısı dün İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü’nde gerçekleştirildi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önce baş başa görüştü. Ardından Konsey oturumu gerçekleştirildi. Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili ve AB Parlamenter Meclisi Üyesi Tuğrul Türkeş de eşlik etti.

KARADENİZ BARIŞ DENİZİ KALMALI

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasında tırmanan Donbas krizi de ele alındı. Planlanandan uzun süren görüşmelerin ardından iki ülke arasında konut, kültür, spor ve fizik alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Basın toplantısında ise iki ülke arasındaki işbirliğinin hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilimin barışçıl yollardan çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti ve şöyle devam etti: “Karadeniz’in bir barış, huzur ve işbirliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir. Ortak coğrafyamızda ne suretle olursa olsun gerilimin artmasını arzu etmiyoruz.

BARIŞÇI VE DİPLOMATİK ÇÖZÜM

Krizin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünde, uluslararası hukuk temelinde, barışçı ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Sahadaki endişe verici tırmanmanın son bulmasını, ateşkesin sürmesini ve ihtilafın Minsk anlaşmaları temelinde, diyalogla çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz. AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, Donbas bölgesinde üstlendiği görevi sürdürüyor, sürdürmelidir. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.”

ORTAKLIĞIMIZ SÖZDE DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaşanan gerilimle ilgili bilgi verdiğini söyleyen Zelenski ise özetle şunları söyledi: “Diyaloğumuzun yoğunluğu bu ortaklığın sözde olmadığını, gerçek işlerle desteklendiğini gösteriyor. Karadeniz’deki meydan okumalara ortak karşı koyma adımlarımızı kapsamlı bir şekilde görüştük. Kiev ve Ankara’nın verilmesi gereken tepki konusundaki vizyonunun aynı olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye’nin egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesis edilmesi konusundaki desteği Ukrayna için son derece önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanı’ndan Türkiye’nin bu konudaki desteğinin değişmeyeceğini duyduğuma sevindim.”

BİLDİRİDE KIRIM VURGUSU

Konsey toplantısının ardından ortak bir bildiri de yayınlandı:

- Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine kayıtsız ve şartsız desteği yeniden teyit etmeyi,

- Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehri ile Donetsk ve Luhansk bölgelerinin işgalden kurtarılması konusunda koordinasyonu sürdürmeyi,

- BM, Avrupa Konseyi ve AGİT başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar nezdindeki çabaları desteklemeyi,

- Kırım’ın Rusya tarafından hukuka aykırı ve gayrimeşru ilhakını ele almak amacıyla “Kırım Platformu”nun kurulmasını desteklemeyi,

- Ukrayna vatandaşlarının, geçici işgalin ardından Kırım’ı terk etmeye zorlanan Kırım Tatarlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için ortak çabaları arttırmayı,

- Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrinde insan haklarının korunması ve hukuka aykırı şekilde gözaltına alınan Kırım Tatarları dahil tüm Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması amacıyla uluslararası çabaları yürütmeyi,

- Donetsk ve Luhansk’ta durumun Minsk anlaşmaları temelinde diyalog yoluyla barışçıl şekilde çözümünü desteklemeyi ve AGİT Misyonu’nun çalışmalarını takdir ederek en üst düzeyde destek vermeye devam edilmesi kararlaştırıldı.

UÇAK YAPIMI DA KONUŞULDU

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Zelenski arasındaki görüşmede, Türkiye ile Ukrayna arasında ortak uçak yapımı da gündeme geldi. İki lider bu konuda temasların sürmesini istedi.

BOĞAZ’DA AKŞAM YEMEĞİ





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska, Galata Kulesi’ni gezdi. Akşam ise basın toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Huber Köşkü’nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve eşi Olena Zelenska ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

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