Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İşbirliği sürer mi... Meral Akşener’in açıklaması bekleniyor

Güncelleme Tarihi:

#Akşener#6’Lı Masa#Millet İttifakı
İşbirliği sürer mi... Meral Akşener’in açıklaması bekleniyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 07:00

Meclis’ten sonra cumhurbaşkanlığı yarışını da kaybeden Millet İttifakı’nda yol ayrımına gelindi. İttifak ortakları yola “6’lı Masa” olarak devam edip etmeyeceklerini yetkili kurullarında değerlendirecek. Özellikle İYİ Parti’nin alınan sonuçtan hoşnut olmadığı belirtilirken, gözler Genel Başkan Meral Akşener’in partisinin bundan sonraki yol haritasına ilişkin yapacağı açıklamaya çevrildi.

Haberin Devamı

 

Kulislere göre, “Bu işbirliği bize yaramadı” diyerek bu hoşnutsuzluğunu dile getiren İYİ Parti, yol haritası için harekete geçti. Akşener’in, yetkili kurullarındaki değerlendirmelerin ardından yol haritasını açıklayacağı bildirildi.

KURULLAR TOPLANIYOR

DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partileri’nin de yetkili kurullarında seçim sonuçlarıyla birlikte yol haritası da değerlendirilecek. Hürriyet’in konuştuğu DEVA ve Saadet Partisi kaynakları, şu değerlendirmeleri yaptılar:

SEÇİM İŞBİRLİĞİ BİTTİ

“Şu an pozisyon itibarıyla bir değişiklik söz konusu değil. Seçime dönük işbirliği, seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kendiliğinden sona erdi. Ancak, ortak hedefler açısından oluşmuş çok önemli mutabakatlar var, bunlar devam edecektir. Birlikteliği tam olarak ‘6’lı Masa’ gibi olmasa da sürdürmeye sıcak bakacaklarını sanıyoruz.”

Haberin Devamı

CHP’DE DE MASADA

CHP MYK ve Parti Meclisi’nin olağanüstü toplanarak ittifak ortaklığını da masaya yatırması ve MYK değişikliğinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

SEÇİM GECESİ BULUŞTULAR

Seçim gecesi toplanan Altılı Masa ortakları durum değerlendirmesinin ardından açıklama yapmadı. Öte yandan Saadet Partisi ve Gelecek Partileri arasında Meclis’te grup oluşturmaya yönelik görüşmeler de sürüyor. Kaynaklar, “Daha etkili bir yasama faaliyeti için bu gerekli, toplumsal talep de bu yönde” değerlendirmesini yaptılar.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akşener#6’Lı Masa#Millet İttifakı

BAKMADAN GEÇME!

Her şey 60 saniye içinde oldu 270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim

Her şey 60 saniye içinde oldu! '270 kiloluk boz ayının karşısında duran 17 yaşında bir çocuktum... O an ölmek üzere olduğumu fark ettim'

#Alex Messenger
Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

Dersler yarım gün, içeride telefonlar çekmiyor... Geleceğin kraliçeleri bu okulda eğitim görüyor

#Prenses Leonor
YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

YENİ TREND DUVAR PİLATESİ | Tek ihtiyacınız olan kendi vücut ağırlığınız ve bir duvar

#Sağlık