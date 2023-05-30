İşbirliği sürer mi... Meral Akşener’in açıklaması bekleniyor

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Kulislere göre, “Bu işbirliği bize yaramadı” diyerek bu hoşnutsuzluğunu dile getiren İYİ Parti, yol haritası için harekete geçti. Akşener’in, yetkili kurullarındaki değerlendirmelerin ardından yol haritasını açıklayacağı bildirildi.

KURULLAR TOPLANIYOR

DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partileri’nin de yetkili kurullarında seçim sonuçlarıyla birlikte yol haritası da değerlendirilecek. Hürriyet’in konuştuğu DEVA ve Saadet Partisi kaynakları, şu değerlendirmeleri yaptılar:

SEÇİM İŞBİRLİĞİ BİTTİ

“Şu an pozisyon itibarıyla bir değişiklik söz konusu değil. Seçime dönük işbirliği, seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kendiliğinden sona erdi. Ancak, ortak hedefler açısından oluşmuş çok önemli mutabakatlar var, bunlar devam edecektir. Birlikteliği tam olarak ‘6’lı Masa’ gibi olmasa da sürdürmeye sıcak bakacaklarını sanıyoruz.”

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CHP’DE DE MASADA

CHP MYK ve Parti Meclisi’nin olağanüstü toplanarak ittifak ortaklığını da masaya yatırması ve MYK değişikliğinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

SEÇİM GECESİ BULUŞTULAR

Seçim gecesi toplanan Altılı Masa ortakları durum değerlendirmesinin ardından açıklama yapmadı. Öte yandan Saadet Partisi ve Gelecek Partileri arasında Meclis’te grup oluşturmaya yönelik görüşmeler de sürüyor. Kaynaklar, “Daha etkili bir yasama faaliyeti için bu gerekli, toplumsal talep de bu yönde” değerlendirmesini yaptılar.