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İSBAM’dan Hürriyet Muhabiri Kızılkoyun’a Zafer Medya Madalyası

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#Fevzi Kızılkoyun#Azerbaycan#ÖDÜL
İSBAM’dan Hürriyet Muhabiri Kızılkoyun’a Zafer Medya Madalyası
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 07:00

Azerbaycan Toplumsal, Siyasal Uluslararası Araştırma Merkezi (İSBAM) tarafından Karabağ savaşında görev alan gazetecilere “Zafer Medya Madalyaları” verildi. İstanbul’da düzenlenen törende, Hürriyet gazetesi muhabiri Fevzi Kızılkoyun da “Zafer Medya Madalyası” ödülü aldı.

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Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altındaki Karabağ’daki topraklarını kurtardığı savaşta, bölgede görev yapan gazetecilere ödülleri takdim edildi. İstanbul’da düzenlenen törende, Hürriyet gazetesi muhabiri Fevzi Kızılkoyun da “Zafer Medya Madalyası” ödülü aldı.

‘SESİMİZ OLDUNUZ’

Kızılkoyun’a ödülünü İSBAM Başkanı Samir Adıgüzelli verdi. Savaşın sürdüğü 44 günde Azerbaycan’ın sesinin dünya kamuoyunda duyulmasında Türk medyası çalışanlarının büyük katkısı olduğunu kaydeden Adıgüzelli, “Azerbaycan’ın haklı davasının dünya kamuoyuna duyurulmasında Türk basın mensuplarının emeği çoktur. Azerbaycan halkı adına bu ödülleri sizlere veriyoruz” dedi. 

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#Fevzi Kızılkoyun#Azerbaycan#ÖDÜL

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