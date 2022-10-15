İSBAM’dan Hürriyet Muhabiri Kızılkoyun’a Zafer Medya Madalyası

Haberin Devamı

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altındaki Karabağ’daki topraklarını kurtardığı savaşta, bölgede görev yapan gazetecilere ödülleri takdim edildi. İstanbul’da düzenlenen törende, Hürriyet gazetesi muhabiri Fevzi Kızılkoyun da “Zafer Medya Madalyası” ödülü aldı.



‘SESİMİZ OLDUNUZ’



Kızılkoyun’a ödülünü İSBAM Başkanı Samir Adıgüzelli verdi. Savaşın sürdüğü 44 günde Azerbaycan’ın sesinin dünya kamuoyunda duyulmasında Türk medyası çalışanlarının büyük katkısı olduğunu kaydeden Adıgüzelli, “Azerbaycan’ın haklı davasının dünya kamuoyuna duyurulmasında Türk basın mensuplarının emeği çoktur. Azerbaycan halkı adına bu ödülleri sizlere veriyoruz” dedi.