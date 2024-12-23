İşadamı Nevzat Aydın panelde fenalaştı

Haberin Devamı

Aydın, yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KTÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde bugün öğle saatlerinde Girişimcilik ve Yatırım Paneli düzenlendi. Panelin açılış konuşmalarını Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi ve Yatırımcı Nevzat Aydın yaptı.

Girişimcilik ve yatırım konularında ilgiyle takip edilen panel sonunda beklenmedik bir olay yaşandı. Panele katılan Nevzat Aydın, program sonrası plaket takdimi esnasında fenalık geçirdi. O anlar programı canlı yayınlayan haber61.net kameralarına an be an yansıdı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Nevzat Aydın kontrolü için KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.