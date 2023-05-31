İş yerinin önünden kaçırılmıştı! Oto yıkamacının çuval içinde cansız bedeni bulundu

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Olay, 27 Mayıs Cumartesi Günü Ataşehir Yenisahra'da meydana geldi. İddiaya göre, saat 14.30 sıralarında Metin Üreyil banyo malzemeleri ürettiği iş yerinin önünden bir araca bindirilerek ormanlık alana götürüldü.

Burada işkence edilen Metin Üreyil, darbedilerek öldürüldü. Sonrasında çuvala konulan Üreyil'in cansız bedeni Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde banyo malzemeleri yapan başka bir iş yerine götürüldü.

YAKINLARI KAYIP BAŞVURUNDA BULUNDU

Metin Üreyil'den haber alamayan yakınları, emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinin de yardımıyla Metin Üreyil'in Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iş yerine götürüldüğünü belirledi.

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Belirlenen adrese giden ekipler, Üreyil'in çuval içindeki cansız bedenini buldu. Olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrasında cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aile fertleri Üreyil'in cenazesini İstanbul Adli Tıp Kurumu morgu önünde ağlayarak bekledi. İşlemlerin ardından cenaze toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

GÖZALTILAR VAR

Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öne sürülürken polisin operasyonunun sürdüğü ve gözaltına alınanlar olduğu kaydedildi.