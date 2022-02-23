İş yerinin önündeki yavru köpeği çaldılar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ukrayna az önce harekete geçti... OHAL ilan edildiUkrayna az önce harekete geçti... OHAL ilan edildi#Rusya
Bakan Kurumdan Marmara Denizinde müsilaj açıklamasıBakan Kurum'dan Marmara Denizi'nde müsilaj açıklaması#Müsilaj
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey KaradenizBaltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz#Rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş mesajlar Rusya-Ukrayna krizi, S-400 konusu, Bahçeliye teşekkür...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar! Rusya-Ukrayna krizi, S-400 konusu, Bahçeli'ye teşekkür...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dış basında manşetler yaptırımlara ayrıldı Deliyi durdurunDış basında manşetler yaptırımlara ayrıldı! 'Deliyi durdurun' #RUSYA
Yer: Ukrayna Çocukların kıyafetlerine etiket yapıştırıp gönderiyorlar...Yer: Ukrayna! Çocukların kıyafetlerine etiket yapıştırıp gönderiyorlar...#RUSYA
İstanbulda hava kirliliği tehdidi... Dikkat Koronavirüs riskini artırıyorİstanbul'da hava kirliliği tehdidi... Dikkat! Koronavirüs riskini artırıyor#İstanbul
Bakan Kasapoğlu, dijital etkinlikle 2022’nin Gençlik Katılım Yılı olduğunu duyurduBakan Kasapoğlu, dijital etkinlikle 2022’nin Gençlik Katılım Yılı olduğunu duyurdu#Bakan Kasapoğlu
Saldırıya uğrayan doktor dehşet anlarını anlattı: Üzerime oturup boğmaya çalıştıSaldırıya uğrayan doktor dehşet anlarını anlattı: Üzerime oturup boğmaya çalıştı#ANKARA
Yoğunluk şimdiden başladı Rekor bekleniyorYoğunluk şimdiden başladı! Rekor bekleniyor#Turizm Sektörü
Bitcoin için korkutucu tahmin Büyük kayıplar mı yaşanacakBitcoin için korkutucu tahmin! Büyük kayıplar mı yaşanacak?#Bitcoin
Zverev çılgına döndü Turnuvadan ihraç edildiZverev çılgına döndü! Turnuvadan ihraç edildi#Alexander Zverev
Covid 19, ünlü sunucunun kocasında ağır hasar bırakmıştı, gözyaşları sel oldu: Bizim için mutlu son yokCovid 19, ünlü sunucunun kocasında ağır hasar bırakmıştı, gözyaşları sel oldu: Bizim için mutlu son yok!#Kate Garraway
Siber saldırganların yeni hedefi evler… Tek tuşla kapı kilidiniz bile açılabilirSiber saldırganların yeni hedefi evler… Tek tuşla kapı kilidiniz bile açılabilir!#Teknoloji
Arda Kuraldan yıllar sonra gelen itiraf: Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorumArda Kural'dan yıllar sonra gelen itiraf: Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum!#Arda Kural
HABERLERGündem Haberleri

İş yerinin önündeki yavru köpeği çaldılar

#Düzce#Polis#Market

DÜZCE’de, Bülent Arslan’ın işlettiği büfenin önünde baktığı yavru köpek çalındı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Bülent Arslan, yavrunun çalındıktan sonra anne köpeğin hayata küstüğünü söyledi.

Haberin Devamı

Darıcı Mahallesi Darıcı Sokak’ta pazar günü Bülent Arslan’ın işlettiği büfenin önüne minibüsle gelen 2 kişiden biri alışveriş yaparken, diğeri ise iş yerinin önündeki ‘Paşa’ isimli 2 aylık fino cinsi köpeği alarak minibüse koydu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bülent Arslan, yavrunun çalındıktan sonra annesi ‘Pamuk’un hayata küstüğünü söyledi. Anne köpeğin yemeden kesildiğin belirterek yavrunun bulunmasını isteyen Arslan, “İki şahıs arabalarıyla geldi. Biri alışverişini yaparken, diğer şahıs dışarda kaldı. Dışarda duran şahıs köpeği çaldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde görünüyor. Ben köpeğimin bulunmasını istiyorum. Köpeğime kötü bir şey yapar mı, satar mı bilmiyorum” dedi.

Köpeğinin henüz kimliğini çıkarmadığını belirten Bülent Arslan, “Görenler haber versin. Yavru 2 aylıktı. Henüz 3 aylık olmadığı için kimliğini çıkaramamıştım. Polise başvurumu yaptım. Annesi küstü. Artık yemek yemiyor. Bize de küstü. Boyun büküyor, çağırıyoruz gelmiyor” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Düzce#Polis#Market

BAKMADAN GEÇME!

Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi

BAKMADAN GEÇME!

Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti
Açık alanda maskeler çıkacak

Açık alanda maskeler çıkacak

#Pandemi