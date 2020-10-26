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KARABÜK (İHA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 17:38 | Son Güncelleme:

İş yerinin önündeki çiçek saksını boşaltıp alıp gitti

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İş yerinin önündeki çiçek saksını boşaltıp alıp gitti
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bu kadarı pes dedirten bir hırsızlık olayı yaşandı. Yolda sakin bir şekilde yürüyen bir kadın geçtiği iş yerinin önünde bulunan çiçek saksısının içini boşaltıp saksıyı getirmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yerinin önündeki çiçek saksını boşaltıp alıp gitti
Safranbolu ilçesinde faaliyet gösteren bir güzellik merkezinin önünde yaşanan hırsızlık olayı bu kadarına pes dedirtti.
Güzellik merkezi sahibi Merve Çetin, önceki sabah iş yerini açmaya geldiği sırada, dükkanın önünde bulunan süs bitkilerinin toprağının yere döküldüğünü ve çiçeklerinin yolunduğunu fark etti. Çetin, hayvanlarının süs bitkilerinin dikili olduğu saksının da yerinde olmadığını fark edince, iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen Çetin, saksının yoldan geçen bir kadın tarafından içinin boşaltılarak çiçeklerinin yolunduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Kısa bir şok yaşayan genç kadın daha sonra durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.
İş yerinin önündeki çiçek saksını boşaltıp alıp gitti

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