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İş yerinin önünde pusuya düşürüldüler: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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#Adana Cinayet#Zahir Cız#Hüseyin Altunbulduk
İş yerinin önünde pusuya düşürüldüler: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 16:50

Adana'da iş yerinin önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu Zahir Cız hayatını kaybetti, yanındaki Hüseyin Altunbulduk ise ağır yaralandı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi. Kuyumcu Zahir Cız, tanıdığı Hüseyin Altunbulduk ile iş yerinin önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

İş yerinin önünde pusuya düşürüldüler: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Silahtan çıkan kurşunlar, Cız'ın başına, Altunbulduk'un ise karnına isabet etti. Cız ile Altunbulduk kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İş yerinin önünde pusuya düşürüldüler: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Zahir Cız, kurtarılamadı. Tedaviye alınan Altunbulduk'un ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Adana Cinayet#Zahir Cız#Hüseyin Altunbulduk

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