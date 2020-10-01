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İhsan DÖRTKARDEŞ-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 01.10.2020 - 11:01 | Son Güncelleme:

İş yerini açmaya geldi! Dehşeti gördü

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İstanbul Avcılar'da iş yerinin önünde demir korkuluklara zincirle asılı halde bir kişinin cesedi bulundu.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında ortaya çıktı. Merkez Mahallesi, Gülistan Sokak'taki iş yerini açmaya gelenler tarafından korkuluklara bağlı zincir ile asılı halde bir kişi görüldü. Olay yerine 112 ve polis ekipleri çağrıldı.

Gelen ekipler, öldüğü belirlenen kişinin Başakşehir'de oturan ve yakınlarının bir süreden bu yana kendisinden haber alamadıkları Cihan Bakır olduğunu belirledi. İşyeri sahipleri, bu kişiyi tanımadıklarını ve daha önce görmediklerini söyledi. Olay yeri inceleme ekibi de gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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