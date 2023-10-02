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İş yerine silahlı saldırı... Yoldan geçen anne ve kızı yaralandı

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#Diyarbakır#Güvenlik Kamerası#Çatışma
İş yerine silahlı saldırı... Yoldan geçen anne ve kızı yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 14:43

Diyarbakır'da, M.A. ile kızı F.A.'nın (5) yaralandığı, güzellik salonuna düzenlenen silahlı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Anne-kızın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Saldırganın yakalanması için çalışma sürüyor.

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Olay, dün akşam saatlerinde, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki güzellik salonunda meydana geldi. Cerrahi maske ve şapka ile yüzünü gizleyen şüpheli, bir süre keşif yaptıktan sonra güzellik salonu olarak hizmet veren iş yerinin önüne gelip, tabancayla ateş açtı. O sırada iş yerinin önünden geçen M.A. ile kızı F.A. yaralandı. M.A'nın ismi öğrenilemeyen diğer kızı ise olayı yara almadan atlattı. Anne ve 2 kızı can havliyle bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı da çevredekiler tarafından otomobille özel hastaneye götürüldü. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor. İsminin belirtilmesini istemeyen iş yeri sahibi ise saldırganı tanımadığını ve olayın kendileriyle ilgili olmadığını düşündüklerini söyledi.

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#Diyarbakır#Güvenlik Kamerası#Çatışma

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