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İş yerine silahlı saldırı düzenleyenleri ihbar edene 300 bin lira ödül verecek

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#Adana#İş Yeri#Silahlı Saldırı
İş yerine silahlı saldırı düzenleyenleri ihbar edene 300 bin lira ödül verecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 11:34

Adana’da yüzlerini gizleyen 2 şüpheli, gece vakti bir güzellik merkezine tabancayla saldırı düzenleyip, kaçtı. İş yeri sahibi A.E., saldırganları ihbar edene 300 bin lira ödül vereceğini açıkladı.

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Olay, dün saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve cerrahi maskeyle gizleyen 2 şüpheli, A.E.’nin güzellik merkezinin önüne gitti. Sokakta bir süre bekleyen şüphelilerden biri, iş yerine tabancayla defalarca ateş etti. Bu sırada diğer şüpheli de saldırı anını cep telefonuyla görüntüledi. Şüpheliler, saldırının ardından koşarak bölgeden uzaklaştı. Saldırı, ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi A.E.’nin ihbarıyla polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

A.E., sosyal medya hesabından, saldırganları ihbar edene 300 bin lira para ödülü vereceğini açıkladı

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#Adana#İş Yeri#Silahlı Saldırı

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