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İş yerine pompalı tüfekli saldırı! 2'si ağır, 8 yaralı

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#Elazığ'da Silahlı Saldırı#İş Yeri Saldırısı#Pompalı Tüfek
İş yerine pompalı tüfekli saldırı 2si ağır, 8 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 11:33

Elazığ'da, otomobille geldikleri bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açan şüpheliler, 2'si ağır, 8 kişiyi yaraladı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, gece saatlerinde, Ulukent Mahallesi Mevlana Caddesi’nde meydana geldi. Şüpheliler, otomobille önüne geldikleri bir iş yerine pompalı tüfeklerle ateş açıp, kaçtı.

İş yerindeki E.A., Ö.M., Y.B., C.Ç., M.F.A., N.R.P., E.B. ve G.B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan E.A. ve Ö.M.'nin sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.

İş yerine pompalı tüfekli saldırı 2si ağır, 8 yaralı
Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

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#Elazığ'da Silahlı Saldırı#İş Yeri Saldırısı#Pompalı Tüfek

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