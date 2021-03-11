MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİş yerinden çaldığı mazotu satarken yakalandı
GeriGündem İş yerinden çaldığı mazotu satarken yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 11.03.2021 - 16:54 | Son Güncelleme:

İş yerinden çaldığı mazotu satarken yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İş yerinden çaldığı mazotu satarken yakalandı

TOKAT'ta çalıştığı iş yerinden çaldığı mazotu piyasadan daha düşük fiyata satan İsmail Ç. tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine kentte İsmail Ç. (29) ve A.S.'nin (30) piyasadan daha ucuza mazot sattığı bilgisine ulaştı. Takibe alınan şüphelilerin merkeze bağlı Aluç köyündeki evlerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada variller içinde 2 ton mazot ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden İsmail Ç. ifadesinde mazotu çalıştığı inşaat firmasında aralıklarla çalarak arkadaşının evinde depoladığını ve sattığını itiraf etti. İnşaat firması yetkililerin çalınan mazottan bilgilerinin olmadığı ortaya çıktı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail Ç. tutuklanırken, A.S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ele geçirilen 2 ton mazot ise jandarma ekiplerince inşaat firmasına iade edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi