İş yerinden 300 bin liralık eşya çalan kadın yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki bir iş yerinden 300 bin lira tutarında klima, fırın, televizyon, süpürge gibi eşyalar çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı bulunan 1 çocuk annesi H.O. olduğu olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen polis, H.O.'yu gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen H.O. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda H.O.'ya yardım ettiği belirtilen 2 kişinin arandığı kaydedildi.