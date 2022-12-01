İş yerindeki güvenlik kamerasını kapatıp, çelik kasadaki paraları çaldılar

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Olay, 12 Kasım günü saat 02.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım ilacı satışı yapan Ali S.'nin iş yerine gelen 4 şüpheliden 2'si, şebeke demirini kırarak içeri girdi. Şüphelilerden biri, güvenlik kamerasını fark edip, masanın üzerindeki klasörle görüş açısını kapattı daha sonra 2 çelik kasayı murçla kırarak içinden 2 bin dolar ve 15 bin TL’yi çaldı. Şüpheliler, bu sırada dışarıda kendilerini bekleyen 2 kişiyle kaçtı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Sabah iş yerine geldiğinde parasının çalındığını fark eden Ali S.'nin ihbarı üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İş yeri ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı Mustafa Y. ile Mustafa C.’nin gerçekleştirdiğini, Mehmet G. (37) ile kardeşi İbrahim G.'nin (28) de yardımcı olduğunu saptadı. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, çaldıkları parayı kendi aralarında paylaşıp, harcadıklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Y. ile Mustafa C., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Mehmet G. ile İbrahim G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.