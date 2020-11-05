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Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 14:14 | Son Güncelleme:

İş yerinde uyuşturucu ve silah ele geçti; 1 kişi tutuklandı

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İş yerinde uyuşturucu ve silah ele geçti; 1 kişi tutuklandı
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BURSA'nın Gemlik ilçesinde polis ekiplerince bir araç kiralama dükkanına düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan Gökhan Kara (26) tutuklandı.

İş yerinde uyuşturucu ve silah ele geçti; 1 kişi tutuklandı
Gemlik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal edip sattığından şüphelenilen Gökhan Kara'yı takibe aldı. Kara hakkında çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, şüphelinin iş yerine baskın yaptı. Burada yapılan aramalarda; bin 50 uyuşturucu hap, 204 gram selvi, 439 gram toz esrar, bin 88 gram esrar, 2.7 gram metamfetamin, ruhsatsız av tüfeği, 106 tabanca mermisi, 18 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan Gökhan Kara, Gemlik Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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