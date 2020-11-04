MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİş yerinde uyuşturucu sattığı belirlenen kişi, gözaltına alındı
GeriGündem İş yerinde uyuşturucu sattığı belirlenen kişi, gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 12:51 | Son Güncelleme:

İş yerinde uyuşturucu sattığı belirlenen kişi, gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İş yerinde uyuşturucu sattığı belirlenen kişi, gözaltına alındı
Abone Olgoogle-news

BURSA'da jandarma ekipleri, iş yerinde uyuşturucu sattığı belirlenen E.Ö.'yü (38), gözaltına aldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde E.Ö.'nün iş yerinde uyuşturucu sattığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçe ekipler, bu sabah şüphelinin iş yerine operasyon düzenledi. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda 224 tablet uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ö. Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle