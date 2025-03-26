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İş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası

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#Adana#Yüreğir#Uyuşturucu
İş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 09:43

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Bülent K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 2 Ekim 2024'te Sarıçam Mahallesi'ndeki kıraathanesinde poşet içerisine gizlediği 16,11 gram uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, Bülent K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Bülent K. savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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#Adana#Yüreğir#Uyuşturucu

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