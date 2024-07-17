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İş yerinde klima açma tartışması cinayetle son buldu! Kafa atarak arkadaşını öldürdü

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#İstanbul#Klima#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 10:04

İstanbul Arnavutköy'de aynı iş yerinde çalışan Kamilcan H. ve Ahmet Ç. arasında klima açma yüzünden başlayan tartışma cinayetle bitti. Başına aldığı kafa darbesi ile yere düşen Kamilcan H. kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Öte yandan hayatını kaybeden Kamilcan H.'nin beyninde tümör olduğu da ortaya çıktı.

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Olay, geçtiğimiz Salı günü Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı işyerinde çalışan Ahmet Ç. ile Kamilcan H. arasında klima açma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma küfürleşmeye dönünce kavga bir anda büyüdü. Ahmet Ç. , Kamilcan H.'ye kafa atarak yere düşürdü. Başına aldığı darbe ile baygınlık geçiren Kamilcan H., ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Ahmet Ç.'yi gözaltına aldı.

BEYNİNDE TÜMÖR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hastanede tedavi altına alınan Kamilcan H. 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kamilcan H.'nin beyninde tümör olduğu darp sonucu hasar aldığı için hayatını kaybettiği değerlendirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmet Ç., çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, “Klima çama konusunda tartıma yaşadık. Karşılıklü küfürleşme oldu” dediği öğrenildi.

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İş yerinde klima açma tartışması cinayetle son buldu Kafa atarak arkadaşını öldürdü

Kamilcan H., Ahmet Ç.

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#İstanbul#Klima#Cinayet

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