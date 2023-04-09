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İş yerinde kalbinden bıçaklanan motor ustası öldü

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#Gaziantep#Cinayet#Gaziantep Haberleri
İş yerinde kalbinden bıçaklanan motor ustası öldü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 13:51

Gaziantep'te iş yerinde kalbinden bıçaklanan motor tamircisi Umut Koç (40) hayatını kaybetti. Olayla ilgili V.Ö., gözaltına alındı.

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Olay, sabah saatlerinde Küsget Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde iş yerini açmak için dükkana gelen Umut Koç, V.Ö., ile bilinmeyen bir nedenden tartıştı.Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Koç, V.Ö. tarafından kalbinden bıçaklandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

İş yerinde kalbinden bıçaklanan motor ustası öldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde Umut Koç'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası Koç'un cansız bedeni adli tıp morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilirken, polis V.Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Gaziantep#Cinayet#Gaziantep Haberleri

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