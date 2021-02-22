MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİş yerinde intihar etti, ailesi sinir krizi geçirdi
GeriGündem İş yerinde intihar etti, ailesi sinir krizi geçirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)-
Haber Giriş: 22.02.2021 - 13:48 | Son Güncelleme:

İş yerinde intihar etti, ailesi sinir krizi geçirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İş yerinde intihar etti, ailesi sinir krizi geçirdi
Abone Olgoogle-news

Erzurum'da oto tamirciliği yapan, 4 çocuk babası Murat Y. (47), sabah erken saatte açtığı iş yerinde av tüfeğiyle yaşamına son verdi. Acı haberle dükkana gelen Murat Y.'nin ailesi, sinir krizi geçirirken, çevredekiler teskin etmeye çalıştı. 

Olay, saat 07.30 sıralarında, merkez Yakutiye ilçesi oto sanayi sitesindeki numara 59'da meydana geldi. Oto tamirhanesi bulunan, evli ve 4 çocuk babası Murat Y., iddiaya göre, evde ailesiyle tartıştı. Evden öfkeyle çıkarak, iş yerine gelen Murat Y.'nin 15 yaşındaki oğlu da babasını sakinleştirmek için peşinden gitti. Dükkanda bir süre konuştuktan sonra Murat Y., oğlunu sorun olmadığına ikna ederek, eve gönderdi. Oğlunun gittiğinden emin olan Murat Y., iş yerinde bulunan av tüfeğiyle kendisini vurdu. Murat Y.'nin cansız bedeni, sabah iş yerine gelen müşteriler tarafından bulundu.

İş yerinde intihar etti, ailesi sinir krizi geçirdi

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Ortağının ölüm haberini alır almaz iş yerine gelen Yaşar Güner, "Müşterinin alacağı bir araç vardı. Onu almaya geldiğinde ortağımı ölü olarak bulmuş. Maddi sıkıntısı yoktu. Aile ile ilgili problemleri vardı. Çok üzgünüm" dedi.

Acı haberi alır almaz iş yerinin önüne gelen Murat Y.'nin ailesi, sinir krizi geçirdi. Aile, çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Murat Y.'nin tamirhaneden çıkarılan cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere ambulansla Erzurum Adil Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi