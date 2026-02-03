×
HABERLERGündem Haberleri

İş yerin önündeki türk bayrağını indirmişti! Şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 20:08

Beylikdüzü'nde iş yeri önünde asılı olan Türk Bayrağı'nı indiren şüpheli , o anları cep telefonu kamerasıyla da kaydetti. İş yeri sahibinin ihbarıyla güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheli F.K.'yi yakaladı.

Olay, saat 07.15 sıralarında Yakuplu Mahallesi'de meydana geldi. Esnaf Furkan Aksoy iş yerinin önüne Türk bayrağı astı. Sabah dükkanını açmak isteyen Aksoy, Türk bayrağını göremeyince güvenlik kamera kayıtlarına baktı. Aksoy bayrağın bir kişi tarafından indirildiğini görünce polise ihbarda bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'BİLEREK AŞAĞI DOĞRU ÇEKİYOR'

İs yeri sahibi Furkan Aksoy "Sabah dükkanı açmak için geldik. Baktık ki Türk Bayrağımızı indirilmişler. Kamera kayıtlarına baktık. Elemanın biri geliyor, telefon kaydını alarak, telefonu bayrağa tutuyor. Bilerek aşağı doğru çekiyor. İndiriyor kopartırcasına. Sonra yürüyerek gidiyor. Polis ekiplerine attık videoyu. Normalde bayrağımız her zaman asılı. Mardin'deki olaylardan sonra daha büyük bir bayrak astık. Bayraktır, başka ne söylenir ki. Vatanımızın bayrağı" dedi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bayrağı indiren şüphelinin kimliğini tespit etti. Bayrağı sökerek yerde sürüklediği belirlenen F.K.(15), polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BAKAN YERLİKAYA: AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZ MİLLETİMİZİN ŞEREFİDİR

Konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanıyla al rengini alan ay-yıldızlı bayrağımız, milletimizin şerefidir. Bayrağımıza saygısızlık yapan hadsizi en kısa sürede yakalayan İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

