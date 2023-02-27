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İş yeri sahiplerine çakıyla saldırdı! O anlar kamerada...

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#Balıkesir#Havran#Çakı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 10:37

Balıkesir'in Havran ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen İbrahim Yıldırım (22), 2 ayrı iş yeri sahibine çakı ile saldırdı. O anlar kameraya yansırken, saldırgan gözaltına alınıp, tutuklandı.

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Olay, Havran ilçesinde 23 Şubat'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; psikolojik sorunları bulunan İbrahim Yıldırım, Mustafa Tüzün'ün (69) tekel bayisine geldi.

İş yeri sahiplerine çakıyla saldırdı O anlar kamerada...

Bir süre raflara göz gezdiren Yıldırım, aldığı çakıyı Tüzün'ün şakağına saplayıp kaçtı.

İş yeri sahiplerine çakıyla saldırdı O anlar kamerada...

Tüzün, kendi imkanlarıyla gittiği Havran Devlet Hastanesi'nden Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tüzün'ün durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İş yeri sahiplerine çakıyla saldırdı O anlar kamerada...

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SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırgan, ilk olaydan 30 dakika sonra ise Arif Dülger'in (23) işlettiği markete girdi. Kasaya gelip, birkaç ürünün fiyatını soran Yıldırım, aynı çakı ile Dülger'e saldırdı.

İş yeri sahiplerine çakıyla saldırdı O anlar kamerada...

Dülger yara almadan kurtulurken, saldırgan yine kaçtı. İhbar edilen Yıldırım, polis ekiplerince adresinde yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından Yıldırım, adliyeye sevk edilip, tutuklandı. Saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Yıldırım'ın ilk önce tekel bayisine gelip, eline geçirdiği çakıyı Tüzün'ün şakağına sapladığı, ardından markete girip, kasada oturan Dülger'e saldırdığı görüldü.

İş yeri sahiplerine çakıyla saldırdı O anlar kamerada...

DAHA ÖNCE DE MÜŞTERİYE SALDIRMIŞ

Arif Dülger, Yıldırım'ın daha önce de markete gelip, müşterisine saldırdığını belirterek, "İbrahim Yıldırım'ı yaklaşık 3 aydır bu civarda görüyorum. Daha önce de iş yerime gelip, bir müşterime yumruk attı. Akli dengesinin yerinde olmadığını tahmin ettiğim için dayak yememesi için koruyup, dükkandan uzaklaştırmıştım. Bu kez birkaç ürünün fiyatını sordu daha sonra saldırdı. Yine yumruk attığını sandım ama elinde çakı varmış. Ucuz atlattım ama diğer esnaf arkadaşım benim kadar şanslı değilmiş. Burada kaldığı sürede başkalarına da saldırdığını duydum. Kontrol altında tutulması gerekiyor. Başka insanlara da zarar verebilir" diye konuştu. 

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İş yeri sahiplerine çakıyla saldırdı O anlar kamerada...

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#Balıkesir#Havran#Çakı

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