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İş ve Uğraşı Terapisti ne iş yapar, hangi bölüm mezunu?

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İş ve Uğraşı Terapisti ne iş yapar, hangi bölüm mezunu

Iş ve uğraşı terapisti; yaşlılar, engelliler, ruhsal açıdan yardıma ihtiyacı olanlar, sokak çocukları, madde bağımlıları gibi gerek fiziksel, gerek zihinsel olarak yaşam aktivitesine doğrudan katılamayan bireylerin toplumsal hayata adaptasyonunu sağlayan bir sağlık alanı çalışanıdır. Iş ve uğraşı terapistleri bire bir kişilerle, gruplarla veya topluluklarla iş birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal, davranışsal, psikolojik, psikososyal alanları kapsayan eğitim alırlar. İşte, İş ve Uğraşı Terapisti hakkında bazı bilgiler

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İş ve Uğraşı Terapisi, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. İş Uğraşı teknikerlerinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Aktivitelerinde bağımsız olmalarını sağlamaktır. İş uğraşı teknikerleri, ergoterapistler ile birlikte bireylerle, gruplarla veya topluluklarla iş birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal, davranışsal, psikolojik, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanında geniş eğitime sahiptir.

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ ÇALIŞMA ALANLARI

İş ve Uğraşı Terapisi Teknikerleri, devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, Huzurevleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreşlerde ve duyu bütünleme merkezlerinde ergoterapist veya uzman hekim gözetiminde çalışabilirler.

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