İş ve Uğraşı Terapisti ne iş yapar, hangi bölüm mezunu?

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İş ve Uğraşı Terapisi, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. İş Uğraşı teknikerlerinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Aktivitelerinde bağımsız olmalarını sağlamaktır. İş uğraşı teknikerleri, ergoterapistler ile birlikte bireylerle, gruplarla veya topluluklarla iş birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal, davranışsal, psikolojik, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanında geniş eğitime sahiptir.

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ ÇALIŞMA ALANLARI

İş ve Uğraşı Terapisi Teknikerleri, devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, Huzurevleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreşlerde ve duyu bütünleme merkezlerinde ergoterapist veya uzman hekim gözetiminde çalışabilirler.