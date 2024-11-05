‘İş sözü’nde kanlı son: Belediye Başkanı Şen, akrabası tarafından öldürüldü

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Kırıkkale Balışeyh’de Yeniden Refah Partisi’nden belediye başkanı seçilen Hilmi Şen (50), geçen temmuz ayında partisinden istifa etti. Bağımsız olarak görevini sürdüren Hilmi Şen, dün sabah ilçe merkezinde akrabası Erdem Şen’nin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Saldırıda Hilmi Şen’nin şoförü Mikail Çelikkol (40) ile Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) ve adı öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Durumları ağır olan Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol ile diğer 3 yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılar buradaki müdahalenin ardından Kırıkkale’deki hastanelere sevk edildi. Ancak, evli ve iki çocuk babası olan Başkan Hilmi Şen ile şoförü Mikail Çelikkol tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli Erdem Şen’i yakalayıp gözaltına aldı. Sorgusu süren Erdem Şen ilk ifadesinde, cinayeti itiraf etti.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’in, sabah 10.00 civarında şantiye sahasına aracıyla giderken fail tarafından önünün kesildiğini söyleyerek, “Öncesinde kavga meydana geliyor. Akabinde bu kavga silahlı kavgaya dönüşüyor. Belediye Başkanımız Hilmi Şen ve şoförü olarak yanında çalışan Mikail arkadaşımız ağır yaralı sevk edilmiş ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetmiştir. Diğer 3 yaralı arkadaşımıza üniversite hastanemizde müdahale ediliyor, onların hayati tehlikeleri yok. Fail elimizde. İlçe emniyet amirliğimiz tarafından ele geçirilmiş vaziyette. Adli tahkikat başlamıştır” dedi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Erdem Şen’in ifadesi ortaya çıktı. Erdem Şen, ifadesinde, “Akrabam olan Hilmi Şen, bana seçimden önce ‘Seçim çalışmasını beraber yürütelim, seçimi kazandıktan sonra seni işe alacağım’ dedi. Seçimi kazandıktan sonra işe almadı. Daha önceden de başkan ile işe almadığı için tartışmalar yaşadık. Daha sonra ben başka bir işe girmiştim, oradan da ayrıldım. O sinir ve öfke ile silahı çekip başkanı, şoförünü ve yanındakileri vurdum” dedi.

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Hilmi Şen’in cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Balışeyh Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazından sonra Balışeyh Mezarlığı’na toprağa verilecek.

SOSYAL MEDYADAN TEHDİT ETTİ

- Öte yandan, Erdem Şen’in saldırıyı gerçekleştirmeden 4 gün önce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Erdem Şen’in paylaşımlarında, ‘Konuşmasını bilmez, başımıza bela olur demişsin. Ben konuşmasını bilirim, sadece yalan söyleyemem, senin gibi; orada haklısın. Bu saatten sonra her şey meydanda. İnceldiği yerden kopsun. Gerçi sen kendi öz yeğeninin hakkını yedin yıllarca. Bizimkinin lafı bile olmaz. Sorarlarsa tek tek anlatırız’ yazdığı görüldü.