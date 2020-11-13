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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)
Haber Giriş: 13.11.2020 - 12:42 | Son Güncelleme:

İş merkezi önüne bırakılan şüpheli çantadan, boş kavanozlar çıktı

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İş merkezi önüne bırakılan şüpheli çantadan, boş kavanozlar çıktı
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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir iş merkezinin önündeki çöp bidonunun yanına bırakılan sırt çantası, paniğe neden oldu. Polisin güvenlik önlemi alarak açtığı çantadan boş kavanozlar çıktı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Önder Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin önünde meydana geldi. Bir kişinin iş merkezi girişindeki çöp bidonunun yanına aceleyle sırt çantası bırakarak hızla uzaklaştığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik önlemi alarak, çevredekileri uzaklaştırdı. Polisin kontrollü olarak açtığı çantada, poşet içerisine konulmuş boş kavanozlar bulundu. İncelemenin ardından alan yaya trafiğine açıldı.

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