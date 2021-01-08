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Gündem
Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 08.01.2021 - 17:02 | Son Güncelleme:

İş makinesiyle kazı sırasında doğalgaz borusu patladı

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İş makinesiyle kazı sırasında doğalgaz borusu patladı
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SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde yapımı devam eden Serdivan Şelale Park’ta iş makinesiyle yapılan kazı sırasında doğalgaz borusu patladı. Gaz akışı kesilerek, patlayan borunun tamiri için çalışma yapıldı.

Serdivan ilçesi 32 Evler Mahallesi Kenan Sofuoğlu Caddesi’nde yapımı devam eden Serdivan Şelale Park sahasında, öğle saatlerinde iş makinesi ile kazı yapılırken doğalgaz hattının borusu patladı. Durumu fark eden çalışanlar bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye doğalgaz dağıtım şirketinin çalışanları sevk edildi. Polis caddeyi ulaşıma kapatırken, dağıtım şirketi çalışanları gaz akışını kesti. Ekipler, patlayan borunun tamiri için çalışma başlatırken cadde de yeniden ulaşıma açıldı.

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