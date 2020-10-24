İş makinesinin operatör kabinine gizlenmiş 51 kilo 366 gram esrarı ‘Uzi’ buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine, kentin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Kontrol noktasında durdurulan araçlar özel eğitimli narkotik köpeği Uzi ile arandı. Şüphe üzerinde durdurulan bir TIR’ın dorsesinde bulunan iş makinesi de arandı. Uzi’nin, iş makinesinin palet kısmına tepki vermesi üzerine, yapılan detaylı aramada, iş makinesinin operatör kabininin altına zulalanmış halde 51 kilo 366 gram eroin ele geçirildi. Konu ile ilgili TIR şoförü S.S. ile E.U. gözaltına alındı.

BAKAN SOYLU: TÜRK POLİSİ VE JANDARMASI YAKALAR



Adana'da polis ekiplerince, kent girişinde durdurulan TIR'ın dorsesindeki iş makinesinin içine gizlenmiş 51 kilo 366 gram eroinin ele geçirilmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Siz Türk polisini ne zannediyorsunuz? 2020'de şu ana kadar 11 ton eroin yakaladık. 50 kiloyu nereye saklarsanız saklayın, Türk polisi ve jandarması yakalar" ifadelerini kullandı.