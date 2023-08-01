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İş makinesinin devrilme anı kamerada

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#İSTANBUL#Kartal#Kamera
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 15:45

İstanbul'un Kartal ilçesinde bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirildiği sırada iş makinesi devrildi. Olay sonrası yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

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Olay, saat 13.30 sıralarında Kartal Esentepe Mahallesi Milangaz Caddesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 50 yıllık 5 katlı bir binanın yıkımı sırasında iş makinesi devrildi. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Devrilen iş makinesi vinç yardımıyla kaldırıldı.

Binanın toprak sahibi Nurettin Çoban, "51 senelik bir bina. Biz yıkmayı istedik. Yıkarken de vincin hatası değil, oradaki parçanın kopmayışı vinci devirdi. Şükür bir şey olmadı. Çok şükür bir şey olmadı. Öylece atlatmış olduk" dedi.

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#İSTANBUL#Kartal#Kamera

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