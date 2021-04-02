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Gündem
Ömer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 02.04.2021 - 16:16 | Son Güncelleme:

İş makinesinin altında kalıp feci şekilde can verdi!

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İş makinesinin altında kalıp feci şekilde can verdi!

Bolu'da iş makinesinin çarpıp üzerinden geçtiği İbrahim Yılmaz (54), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kültür Mahallesi Peyami Safa Sokak'ta meydana geldi. Operatörlüğünü Doğukan Canbek’in yaptığı 34 0018 5187 plakalı iş makinesi, sokakta yürüyen İbrahim Yılmaz'a çarpıp, başının üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın yaşamını kaybettiği belirlendi.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Yılmaz'ın cenazesi, morga kaldırıldı. Kazanın ardından operatör Canbek polis tarafından gözaltına alındı.

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