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İş makinesine çarpan İETT otobüsü kazasında 5 kişi yaralanmıştı: O anlar kamerada

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#Beşiktaş Kazası#İETT Otobüsü#İş Makinesi
İş makinesine çarpan İETT otobüsü kazasında 5 kişi yaralanmıştı: O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 09:46

Beşiktaş'ta İETT otobüsünün iş makinesine arkadan çarptığı ve 3'ü işçi 5 kişinin yaralandığı kazanın araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaza, 12 Eylül Cumartesi günü saat 08.45 sıralarında Kültür Mahallesi’nde meydana geldi.

İş makinesine çarpan İETT otobüsü kazasında 5 kişi yaralanmıştı: O anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre, Sezgin K. (29) yönetimindeki U2 sefer sayılı, 34 HO 2425 plakalı İETT otobüsü, bölgede çalışma yapan Dursun Ü. (38) yönetimindeki 34 0017 14159 plakalı iş makinesine arkadan çarptı.

İş makinesine çarpan İETT otobüsü kazasında 5 kişi yaralanmıştı: O anlar kamerada

Kazada kaldırımda çalışan işçiler Ömer Ç. (26), Deniz T. (27) ve Mehmet Ç. (41) ile otobüste yolculuk yapan Hatice Ç. (53) ve Gülten H. (53) yaralandı.

İş makinesine çarpan İETT otobüsü kazasında 5 kişi yaralanmıştı: O anlar kamerada

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YARALILARIN SAĞLIK DURUMU

Yaralılardan Ömer Ç., Mehmet Ç. ve Gülten H., Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne, Deniz T. Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Hatice Ç. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

İş makinesine çarpan İETT otobüsü kazasında 5 kişi yaralanmıştı: O anlar kamerada

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Otobüs şoförü Sezgin K. ile iş makinesi sürücüsü Dursun Ü., polis merkezine götürüldü. Kazanın otobüsün araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

İş makinesine çarpan İETT otobüsü kazasında 5 kişi yaralanmıştı: O anlar kamerada

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#Beşiktaş Kazası#İETT Otobüsü#İş Makinesi

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