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AA
Haber Giriş: 20.02.2021 - 19:43 | Son Güncelleme:

İş makinesine çarpan aracın şoförü hayatını kaybetti

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İş makinesine çarpan aracın şoförü hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde hafif ticari aracın kar temizliği yapan iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Tapan (21) idaresindeki 46 E 8140 plakalı hafif ticari araç, Ceyhan Mahallesi Göktürk Caddesi üzerinde Elbistan Belediyesine ait kar temizliği yapan iş makinesine çarptı.

Kazada ağır yaralanan Tapan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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