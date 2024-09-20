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İş makinesi araçlara çarpa çarpa ilerledi, arkasına bakmadan kaçtı

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#Kepçe#İş Makinesi#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 09:19

Hatay'da park halindeki 4 araca kullandığı iş makinesinin kepçesiyle zarar veren iş makinesi operatörü, arkasına bakmadan kaçtı. Park halindeki araçların zarar gördüğü kaza anı ve operatörün iş makinesiyle kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

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Kaza, Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan iş makinesı, cadde üzerinde park halinde bulunan 4 araca çarptı. Kazada araçlar hasar görürken iş makinesi operatörü olay yerinden kaçtı. İş makinesinin araçları biçtiği anlar ve operatörün kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı fark eden vatandaşların operatörü durdurmaya çalışması ise sonuçsuz kaldı. Araçları zarar gören vatandaşlar, polis ekiplerini çağırarak kazayı gerçekleştiren operatör hakkında şikayetçi oldular. Polis ekipleri, operatörü bulmak için çalışma başlattı.

İş makinesi araçlara çarpa çarpa ilerledi, arkasına bakmadan kaçtı

“HEMEN YOLA ATLADIK, İŞ MAKİNESİNİ DURDURMAYA ÇALIŞTIK AMA DURMADI”

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Bölgede yaşanan trafik problemine ve kazalara çözüm bulunması için yetkililerden destek isteyen esnaf Taha Yeşil, kaza anını anlatarak, “İş yerinde müşterilerle ilgilenirken sesi ve gürültüyü duyduk. Dışarıya çıktığımızda kepçe 4 aracı biçmişti. Hemen yola atladık, iş makinesini durdurmaya çalıştık ama durmadı. Bilinçlimi yaptı, bilinçsiz mi yaptı bilemiyoruz. Durmaya çalıştı ama o esnada elleriyle bir şeyle uğraşıyordu. Dalmış mıydı bilmiyorum ama kaçtı gitti kepçe. Araçlarda hasar oluştu. 3 kişiydiler kepçenin üzerinde hiç durmadı, bilinçsiz yapılmamış olsa dururlardı” dedi.

İş makinesi araçlara çarpa çarpa ilerledi, arkasına bakmadan kaçtı

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#Kepçe#İş Makinesi#Hatay

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