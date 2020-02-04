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DHA
Haber Giriş: 04.02.2020 - 14:30,Son Güncelleme:/

İş makinesi dereye yuvarlandı, operatör aranıyor

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, dere yatağında çalışma yapılan iş makinesi, suya yuvarlandı. Akıntıya kapılıp, kaybolan operatör için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyündeki Aksu Deresi yatağında, heyelan sonrası iş makinesiyle çalışma başlatıldı. Çalışma sırasında iş makinesi, dereye yuvarlanırken, operatör Muhammet Yılmaz ise akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve Düzce arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Yılmaz'ın bulunması için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

 

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