İş kamyonu foseptik çukuruna düştü

Geçtiğimiz gün yapımına başlanan Edip Bayat İlkokulu yeni binası inşaatında çalışan iş kamyonu, çalışma esnasında okul bahçesinde bulunan fakat kimsenin daha önce bilmediği foseptik çukuruna düştü.

Yaklaşık 60 yıl önce kapatıldığı tahmin edilen foseptik çukurunun bir anda çökmesi ve hafriyat yüklü damperli iş kamyonunun içine düşmesi korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

6 metrelik çukura devrilen iş kamyonu çekici tarafından düştüğü yerden çıkarılırken, kazada yaralanan olmadı.

Uzun yıllardır okul bahçesi olarak kullanılan alanda meydana gelen kaza sonrası ortaya çıkan 'foseptik çukur' hemen kapatılırken, iş kamyonunda maddi hasar meydana geldi.