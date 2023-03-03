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İş insanlarına şantaj yapan 25 suç örgütü üyesi adliyede

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#İzmir#Şantaj#Suç Örgütü
İş insanlarına şantaj yapan 25 suç örgütü üyesi adliyede
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 10:05

İzmir'de, iş insanlarına şantaj yaparak haksız kazanç sağlayan ve çok sayıda nitelikli yağma suçu işlediği belirlenen örgüte 3 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Alabora' operasyonunda, elebaşı S.T. dahil 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Urla, Karaburun, Güzelbahçe, Narlıdere gibi ilçelerde faaliyet gösteren iş insanlarından şantaj ve silahlı tehdit ile haksız kazanç sağlayan ve çok sayıda 'nitelikli yağma' suçuna karıştığı belirlenen organize suç örgütünü deşifre etti.

ALABORA OPERASYONUNDA 60 GÖZALTI

Polis, elebaşılığını S.T.'nin yaptığı örgüte yönelik İzmir merkezli Aydın ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ve deniz polislerinin katıldığı 'Alabora' adı verilen operasyona, polis helikopteriyle de destek verildi. 350 personel ile 30 ev, 3 iş yeri ve 4 araca baskın gerçekleştirildi.

İş insanlarına şantaj yapan 25 suç örgütü üyesi adliyede

Ekipler, şüphelilere ait iş yeri, ev ve araçlardaki aramalarda 26 tabanca, 1 suikast silahı, 7 pompalı tüfek, çok sayıda tabanca mermisi ve tüfek kartuşu, 28 uyuşturucu hap ve 340 gram metamfetamin ile örgütsel dokümanlar ele geçirdi. Operasyon kapsamında, 60 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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Öte yandan 60 şüpheliden 5'i, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 4 kişi serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri bugün tamamlanan 25 şüpheli ise Urla Adliyesi'ne sevk edildi. 26 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

İş insanlarına şantaj yapan 25 suç örgütü üyesi adliyede

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#İzmir#Şantaj#Suç Örgütü

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