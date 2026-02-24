×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kıvanç Tatlıtuğ tanık sıfatı ile ifade verecek: İş insanıyla son görüşmeyi yapmıştı

Güncelleme Tarihi:

#Kivanç Tatlıtuğ#Halit Yukay#Erdek Adliyesi
Kıvanç Tatlıtuğ tanık sıfatı ile ifade verecek: İş insanıyla son görüşmeyi yapmıştı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 10:55

Ağustos ayında teknesiyle Yalova'dan açılan iş adamı Halit Yukay'ın Marmara Denizi'nde cenazesinin bulunmasının ardından başlayan davada, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ tanık sıfatı ile Erdek Adliyesi'ne geldi.

Haberin Devamı

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 4 Ağustos'ta 'Graywolf' isimli teknesi ile Marmara Denizi'nde seyreden iş adamı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ tanık sıfatı ile ifade verecek: İş insanıyla son görüşmeyi yapmıştı

Mazu Yachts firmasının sahibi olan Halit Yukay, 4 Ağustos'ta 'Graywolf' isimli tekne ile ayrıldığı Yalova'dan sonra Marmara Denizi'nde seyrederken bir daha kendisinden haber alınamamış ve günler süren araştırmalar sonucu cenazesine Marmara Denizi'nin derinliklerinde ulaşılmıştı.

Gözden KaçmasınKıvanç Tatlıtuğ, son sesi böyle anlattı | İş insanı Halit Yukayın öldüğü deniz kazasında çarpıcı bilirkişi raporu: Literatürde rastlanmadıKıvanç Tatlıtuğ, son sesi böyle anlattı | İş insanı Halit Yukay'ın öldüğü deniz kazasında çarpıcı bilirkişi raporu: Literatürde rastlanmadıHaberi görüntüle

Kıvanç Tatlıtuğ tanık sıfatı ile ifade verecek: İş insanıyla son görüşmeyi yapmıştı

Haberin Devamı

Yapılan araştırmalar sonucunda aynı güzergahta seyreden yük gemisi 'Arel-7'nin kaptanı Cemal T. (61) gözaltına alınarak tutuklanmıştı ve itiraz sonrası serbest bırakılmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ tanık sıfatı ile ifade verecek: İş insanıyla son görüşmeyi yapmıştı

İFADE VERMEK ÜZERE ADLİYEYE GELDİ

İddiaya göre kazanın olduğu tarihlerde arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile görüşmesinin ardından mahkeme heyeti Tatlıtuğ'un dinlenmesine karar verdi. Ünlü oyuncu bugün tanık sıfatı ile hakim karşısına çıkarak bildiklerini anlatmak üzere Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan adliye binasına geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ tanık sıfatı ile ifade verecek: İş insanıyla son görüşmeyi yapmıştı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kivanç Tatlıtuğ#Halit Yukay#Erdek Adliyesi

BAKMADAN GEÇME!