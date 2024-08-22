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İş insanının yeğeni evlendi, düğündeki takı dudak uçuklattı! Kilolarca altın ve milyonlarca lira para 15 kişi tarafından sayıldı

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#Düğün#Aşiret Düğünü#Van
İş insanının yeğeni evlendi, düğündeki takı dudak uçuklattı Kilolarca altın ve milyonlarca lira para 15 kişi tarafından sayıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 16:07

Hakkarili iş insanı İsmet Ölmez'in yeğeninin 2 gün süren düğününde çifte 5 milyon lira para ve 4 kilo altın takıldı. Şarkıların söylenip halayların çekildiği düğüne yurt içi ve dışından çok sayıda davetli katıldı, paralar 15 kişi tarafından sayıldı.

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Hakkarili iş insanı İsmet Ölmez'in yeğeni iş insanı Metin Ölmez ile Diş Hekimi Sümeyye Ölmez, Van'da yapılan düğünle evlendi. Çiftin 2 gün süren düğününe yurt içinden ve dışından kanaat önderleri, aşiret liderleri, iş insanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin davetli katıldı.

İş insanının yeğeni evlendi, düğündeki takı dudak uçuklattı Kilolarca altın ve milyonlarca lira para 15 kişi tarafından sayıldı

2 gün yemek ikramının yapıldığı düğünde çifte 5 milyon lira para ve 4 kilo altın takıldı. Takılan paralar ise 15 kişi tarafından sayıldı. Davetliler geç saatlere kadar şarkılar eşliğinde halay çekerek eğlendi.

İş insanının yeğeni evlendi, düğündeki takı dudak uçuklattı Kilolarca altın ve milyonlarca lira para 15 kişi tarafından sayıldı

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İş insanı İsmet Ölmez, düğüne katılan tüm davetlilere teşekkür ederek, "Bugün gençlerimiz dünya evine girdi. Yurt içinden, yurt dışından gelen aşiret liderleri, kanaat önderleri iş insanları katılan tüm davetlilere çok teşekkür ediyorum.

İş insanının yeğeni evlendi, düğündeki takı dudak uçuklattı Kilolarca altın ve milyonlarca lira para 15 kişi tarafından sayıldı

Allah'a şükür kazasız belasız bitti. Düğünümüzde 2 gün boyunca 5 bin kişi katıldı. Ben düğünümüze katılan herkese teşekkür ediyor, gelin ve damada, tüm gençlere mutluluklar diliyorum" dedi. 

İş insanının yeğeni evlendi, düğündeki takı dudak uçuklattı Kilolarca altın ve milyonlarca lira para 15 kişi tarafından sayıldı

İş insanının yeğeni evlendi, düğündeki takı dudak uçuklattı Kilolarca altın ve milyonlarca lira para 15 kişi tarafından sayıldı

İş insanının yeğeni evlendi, düğündeki takı dudak uçuklattı Kilolarca altın ve milyonlarca lira para 15 kişi tarafından sayıldı

İş insanının yeğeni evlendi, düğündeki takı dudak uçuklattı Kilolarca altın ve milyonlarca lira para 15 kişi tarafından sayıldı

İş insanının yeğeni evlendi, düğündeki takı dudak uçuklattı Kilolarca altın ve milyonlarca lira para 15 kişi tarafından sayıldı

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#Düğün#Aşiret Düğünü#Van

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