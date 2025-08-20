ICRYPEX patronu Gökalp İçer'in uyuşturucuyu temin ettiği öne sürülmüştü... Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımına bağlı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören avukat Göksu Çelebi'ye uyuşturucu temin ettiği öne sürülen iş insanı Gökalp İçer tutuklandı. Yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen Çelebi, bugün hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da iddiaya göre 7 ay önce sosyal medya platformu LinkedIn üzerinden tanışan kripto borsasının ünlü isimlerinden ICRYPEX patronu Gökalp İçer (43) ile avukat Göksu Çelebi (27), Çeşme’ye tatile gitti. Tatil dönüşü İstanbul’a gelen İçer ve Çelebi, 14 Temmuz’da Maslak’ta daha önce irtibat kurdukları bir torbacıdan 8 gram kokain alarak İçer’in rezidansına gitti.

SERBEST BIRAKILDI SONRA YAKALANDI

Burada gece uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşan genç avukat yoğun bakıma alındı. Ağır komada olan Çelebi’ye uyuşturucu madde temin ederek kullanımını sağladığı öne sürülen ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı İçer hakkında ise ‘uyuşturucu madde temin etme’ ve ‘olası kast ile öldürmeye teşebbüs’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Şüpheli olarak gözaltına alınan İçer, 16 Temmuz’da sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçer yeniden gözaltına alındı.

Uyuşturucu kullandıklarını itiraf eden İçer, ifadesinde Çelebi’nin kokain etkisiyle fenalaşmasının ardından su içirmeye çalıştığını ama durumu ağırlaşınca ambulans çağırdığını öne sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İçer, ‘öldürmeye teşebbüs’ ve ‘uyuşturucu temin etme’ suçundan Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. İçer çıkarıldığı hâkimlikteki sorgusunun ardından tutuklandı.