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İş yerindeki infazın arkasından 'Bayğaralar' örgütü çıktı! Korku imparatorluğu kuran şebekeye operasyon

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#Adana#Hacı Mehmet Ulaş#Bayğaralar
İş yerindeki infazın arkasından Bayğaralar örgütü çıktı Korku imparatorluğu kuran şebekeye operasyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 17:19

Adana’da, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan Hacı Mehmet Ulaş (45) cinayetini, ‘Kafes’ operasyonuyla çökertilen Bayğaralar suç örgütünün azmettirdiği ortaya çıktı. Örgüt lideri Ramazan Bayğara’nın talimatıyla cinayeti azmettiren Enes Fidan ile Ulaş’ı öldüren Kerem Kaya ve Ayhan Öncü’nün operasyon kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, liderliğini Ramazan Bayğara’nın yaptığı, 7 cinayet, 13 silahla yaralama suçlarını işlediği ve alacak-verecek konularında sözde mahkeme kurup menfaat sağladığı, korkutma ve haraç alma maçlı çok sayıda iş yerini kurşunladığı iş insanlarına ve bunlara ait iş yerlerine zorla el koyduğu, uyuşturucu madde ticareti ve dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundukları belirlenen ‘Bayğaralar’ suç örgütüne yönelik 23 Ekim’de ‘Kafes’ adı verilen operasyon başlatıldı.

İş yerindeki infazın arkasından Bayğaralar örgütü çıktı Korku imparatorluğu kuran şebekeye operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü KOM, Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Adana merkezli 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 piyade tüfeği, 2 hafif makineli tüfek, 29 tabanca ve 7 av tüfeği ele geçirildi.

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İş yerindeki infazın arkasından Bayğaralar örgütü çıktı Korku imparatorluğu kuran şebekeye operasyon

Operasyonda ve ara yakalamalarda gözaltına alınan 75 şüpheli tutuklandı.

İş yerindeki infazın arkasından Bayğaralar örgütü çıktı Korku imparatorluğu kuran şebekeye operasyon

SİLİKON MASKE TAKIP SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEMİŞLER

Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde 12 Ekim'de öldürülen Hacı Mehmet Ulaş cinayetinin de Ramazan Bayğara’nın talimatı ve Enes Fidan’ın azmettirmesi sonucu işlendiği ortaya çıktı.

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İş yerindeki infazın arkasından Bayğaralar örgütü çıktı Korku imparatorluğu kuran şebekeye operasyon

Azmettirici olduğu öne sürülen Enes Fidan ile Ulaş’ı öldürdüğü belirlenen şüpheliler Kerem Kaya ve Ayhan Öncü’nün Sarıçam ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığı saptandı.

İş yerindeki infazın arkasından Bayğaralar örgütü çıktı Korku imparatorluğu kuran şebekeye operasyon

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Kaya ile Öncü'nün saldırı sırasında tanınmamak için başlarına silikon maske taktıkları belirtildi.

İş yerindeki infazın arkasından Bayğaralar örgütü çıktı Korku imparatorluğu kuran şebekeye operasyon

Adrese baskın yapan ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bu arada saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yerindeki infazın arkasından Bayğaralar örgütü çıktı Korku imparatorluğu kuran şebekeye operasyon

İş yerindeki infazın arkasından Bayğaralar örgütü çıktı Korku imparatorluğu kuran şebekeye operasyon

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#Adana#Hacı Mehmet Ulaş#Bayğaralar

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