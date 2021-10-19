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İş insanını kaçırıp 1,5 milyon TL fidye alan 2 şüpheli tutuklandı

#Mersin#Fidye#Tutuklama
İş insanını kaçırıp 1,5 milyon TL fidye alan 2 şüpheli tutuklandı

Mersin'de bir iş insanını çiftlik evinde rehin tutarak 1,5 milyon TL fidye aldıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde birden fazla kişiyle yağma olayına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin Konya'da yaşayan 2 iş insanını mağdur ettikleri, bu kişilerden birini Mersin'de çiftlik evinde zorla tuttukları ve 1,5 milyon TL fidye aldıktan sonra serbest bıraktıkları saptandı.

Yapılan teknik takibin ardından 14 Ekim'de şüphelilere yönelik Mersin ve Diyarbakır'da yapılan eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 401 gram esrar, 1 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 2 şarjör, 57 mermi, 2 tabanca ve tabancalara ait şarjör, 2 av tüfeği, 7 kartuş, 24 fişek ile iş insanına ait 150 bin TL'lik çek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Mersin#Fidye#Tutuklama

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